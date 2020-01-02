В роддомах Москвы в новогоднюю ночь родилось около 50 детей

В родильных домах российской столицы в новогоднюю ночь родилось более полсотни детей. Об этом сегодня, 2 января, сообщили на официальном интернет-сайте мэра Москвы.

Указывается, что в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года в родильных домах столицы появилось 53 новорожденных, 30 из них — мальчики.

Причем последний ребенок, появившийся на свет в 2019 году, родился в 23:50, а первый ребенок 2020-го года — в 00:10.