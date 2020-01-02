Житель Санкт-Петербурга умер за 20 минут до Нового года

В Санкт-Петербурге мужчина скончался за считанные минуты до наступления Нового года. Об этом порталу 78.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина застрелился в 23:40, при этом он находился в своей квартире на улице 9-й Советской.

Причины, побудившие 27-летнего мужчину покончить жизнь самоубийством, пока не раскрываются. Погибший был женат, где его супруга находилась во время случившегося — не сообщается.

О трагедии в полицию сообщила бабушка жены умершего.