Врач дал совет по грамотному приему витаминов зимой

Эксперт федерального научного центра пищевых систем им. Горбатова, доктор медицинский наук Валерий Сергеев рассказал журналистам о способах борьбы с витаминной недостаточностью. Об этом он говорит в интервью RT сегодня, 2 января.

В профилактических целях медик порекомендовал прием курса витаминов в зимний период на протяжении одного месяца. По его словам, самым эффективным будет прием витаминно-минеральных комплексов.

По словам Сергеева, витамины группы B требуются для регуляции белкового и энергетического обмена, а магний, калий, марганец, цинк и витамины A, C и E способствуют улучшению функций сердца.