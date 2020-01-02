Живущая на иркутской трассе собака получила в подарок будку

В одной из групп в соцсетях широкое обсуждение пользователей вызвал поступок жителя Иркутской области. К Новому году он подарил собаке, которая после гибели хозяина в аварии пять лет живет у автодороги в Иркутской области, будку и пакет с кормом.

Мужчина поделился в Сети фотоснимками и попросил не ломать конуру. Известно, что животное живет рядом с трассой Бодайбо-Таксимо, в районе деревни Половинка.