Садовым товариществам в России грозят миллионные штрафы

1 января в России истек срок "водной амнистии".

Теперь всем садовым товариществам, проигнорировавшим требование о получении лицензии на использование скважин, придется заплатить большие штрафы.

Согласно закону их размер — от 500 тысяч рублей до 1 миллиона.

Согласно новому закону "О недрах", который вступил в силу с начала нового года, бурение скважин на воду и использование этой воды — вид недропользования.

"Пользование недрами в нашей стране платное, поэтому лицензию получать обязательно", — говорит Надежда Локтионова, председатель уральского Союза садоводов.

Однако, лицензировать абсолютно все скважины не нужно. Если у кого-то на участке есть, скажем, колодец и используется он для личных нужд, то можно смело продолжать это делать — лицензия в таком случае не нужна.

А вот если из скважины воду берут несколько участков, то она считается "объектом общего пользования" и тогда требования к ней меняются — лицензия в этом случае нужна. Если не хотите платить огромный штраф, конечно.