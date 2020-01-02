1 января в России истек срок "водной амнистии".
Теперь всем садовым товариществам, проигнорировавшим требование о получении лицензии на использование скважин, придется заплатить большие штрафы.
Согласно закону их размер — от 500 тысяч рублей до 1 миллиона.
Согласно новому закону "О недрах", который вступил в силу с начала нового года, бурение скважин на воду и использование этой воды — вид недропользования.
"Пользование недрами в нашей стране платное, поэтому лицензию получать обязательно", — говорит Надежда Локтионова, председатель уральского Союза садоводов.
Однако, лицензировать абсолютно все скважины не нужно. Если у кого-то на участке есть, скажем, колодец и используется он для личных нужд, то можно смело продолжать это делать — лицензия в таком случае не нужна.
А вот если из скважины воду берут несколько участков, то она считается "объектом общего пользования" и тогда требования к ней меняются — лицензия в этом случае нужна. Если не хотите платить огромный штраф, конечно.
"Сейчас идет льготное лицензирование и предусмотрен переходный период. В некоторых субъектах России его продлили до 2022 года", — говорит Павел Бабиков, юрист.
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