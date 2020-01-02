Дело, по которому потерпевшим проходит Шамсутдинов, передано в суд

Адвокат, занимающийся защитой Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в забайкальской воинской части, сообщил журналистам, что уголовное дело о дедовщине, потерпевшим по которому проходит его подзащитный, передано в суд.

Как уточняет Руслан Нагиев, кроме Шамсутдинова потерпевшими от неуставных отношений признаны еще трое срочников.

По словам адвоката, единственный обвиняемый по этому делу — выживший после расстрела в караульном помещении части военнослужащий — попросил рассматривать дело в особом порядке. Нагиев считает, что этим он "безусловно признал обвинения".

Как вновь открывшиеся обстоятельства трагедии повлияют на судьбу самого Шамсутдинова, его адвокат прогнозов не строит:

"По поводу оправдания моего подзащитного преждевременно пытаться что-либо прогнозировать. Дело очень непростое. Как-никак восемь трупов. Но важна в нем каждая деталь. Если вина обвиняемого в неуставных отношениях будет судом доказана, это, несомненно, на приговор по делу о расстреле повлияет", — говорит адвокат.

Рассмотрение дела о дедовщине начнется уже в январе 2020 года. Подробности его пока не раскрываются.

Напомним, что трагедия в воинской части в Забайкалье произошла 25 октября. Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял практически в упор своих сослуживцев. Восемь человек были убиты на месте.