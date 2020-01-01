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Источник Правда.Ру

В Москве разыскивается лотерейный миллиардер

Общество

1 января в Москве состоялся розыгрыш праздничного, 1316-го, тиража лотереи "Русское лото".

Организаторы не знают, что влияло на людей, покупавших билеты: Михаил Пореченков, который приглашал стать участником розыгрыша или вера в новогоднее чудо — но в этот раз продано было рекордное число — 53 614 853 билетов.

На кону — миллиард рублей.

Выигрыш своим обладателям принесли чуть менее 24 миллионов билетов. В общей сложности они разделят между собой более 3,5 миллиардов. Из них 105 человек получат по миллиону.

Фраза "Стоп игра!" заставила затаить дыхание и тех, кто в первый день нового года пришел в павильон на востоке столицы, и тех, кто проводил его у экрана телевизора.

131626314944 — прозвучал номер счастливого билета, сделавший своего обладателя миллиардером. Кто этот счастливчик, поправивший в первый день 2020 года свое материальное положение — пока неизвестно.

"Мы очень-очень ждем нашего первого лотерейного миллиардера", — говорит Варвара Басанович, представитель компании — организатора лотереи.

В пресс-службе "100лото" сказали, что первым лотерейным миллиардером стал житель Москвы. По правилам, он получит выигрыш на свой счет за вычетом НДФЛ.

"Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему (победителю - прим.ред) не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога. Сейчас победитель должен обратится в московский центр "Столото". Как только будет проверена подлинность билета — на это отводится 40 дней — деньги будут просто зачислены на счет, который он укажет", — пояснили организаторы.

Темы москвич столото миллиард розыгрыш житель москвы
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