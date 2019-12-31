СМИ узнали возможного источника сообщений о "лжеминировании"

Российские СМИ публикуют информацию о возможном авторе сообщений о "лжеминировании" в Москве и Санкт-Петербурге. Им может быть клиент рухнувшей в 2017 году криптобиржи WEX из Украины. Таким образом он требует от Константина Малофеева потерянные 120 биткоинов (около 54 миллиона рублей).

Почти во всех сообщениях о минировании объектов в Санкт-Петербурге и Москве утверждалось, что звонки не прекратятся пока "Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX".