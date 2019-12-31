Вечером 31 декабря в Санкт-Петербурге станет слегка морозно

В последний день 2019-го года в Санкт-Петербурге немного похолодает. Также в городе выпадут небольшие осадки в виде снега. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам специалиста, во вторник погоду в городе на Неве продолжит определять циклонический вихрь. По мере своего продвижения на юго-восточные территории, он начнет разворачиваться к городу своей самой холодной частью, чем спровоцирует незначительные осадки, а вечером образуется гололедица. Температура ближе к вечеру начнет падать.