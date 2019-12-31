В последний день 2019-го года в Санкт-Петербурге немного похолодает. Также в городе выпадут небольшие осадки в виде снега. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам специалиста, во вторник погоду в городе на Неве продолжит определять циклонический вихрь. По мере своего продвижения на юго-восточные территории, он начнет разворачиваться к городу своей самой холодной частью, чем спровоцирует незначительные осадки, а вечером образуется гололедица. Температура ближе к вечеру начнет падать.
"Температура воздуха составит +2…+4°, в полночь 0…-2°. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 752 мм рт. ст., что ниже нормы", — рассказал специалист.
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