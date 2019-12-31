Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

С 1 января россиян ждут следующие новшества в налогообложении, трудовом законодательстве и в других областях:

— детские пособия по уходу за ребенком будут выплачиваться до достижения ребенком трех, а не полутора лет. В среднем по стране пособие будет равно 11004 рублям.

— увеличится минимальный размер оплаты труда, он составит 12130 рублей в среднем по стране.

— страховые пенсии неработающих пенсионеров повышаются на 6,6%.

— вводится электронная трудовая книжка.

— максимальный размер платежей по потребительскому кредиту, взятому на срок до одного года, не должен превышать полуторакратного размера самого займа.

— работодатель обязан будет добавит один день к отпуску для прохождения диспансеризации. Для работника предпенсионного или пенсионного возраста на диспансеризацию уже обязаны выделить два дня.

— вступит в силу запрет на контактные зоопарки.

— вступает в силу закон о любительском рыболовстве, который закрепляет право на свободную и бесплатную рыбалку во всех местах, кроме особо охраняемых территорий и водоемов.

—произойдет подорожание автомобилей из-за роста утилизационного сбора.

— ввод пошлин на товары, приобретенные в зарубежных магазинах на сумму более 200 евро.