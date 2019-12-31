С 1 января россиян ждут следующие новшества в налогообложении, трудовом законодательстве и в других областях:
— детские пособия по уходу за ребенком будут выплачиваться до достижения ребенком трех, а не полутора лет. В среднем по стране пособие будет равно 11004 рублям.
— увеличится минимальный размер оплаты труда, он составит 12130 рублей в среднем по стране.
— страховые пенсии неработающих пенсионеров повышаются на 6,6%.
— вводится электронная трудовая книжка.
— максимальный размер платежей по потребительскому кредиту, взятому на срок до одного года, не должен превышать полуторакратного размера самого займа.
— работодатель обязан будет добавит один день к отпуску для прохождения диспансеризации. Для работника предпенсионного или пенсионного возраста на диспансеризацию уже обязаны выделить два дня.
— вступит в силу запрет на контактные зоопарки.
— вступает в силу закон о любительском рыболовстве, который закрепляет право на свободную и бесплатную рыбалку во всех местах, кроме особо охраняемых территорий и водоемов.
—произойдет подорожание автомобилей из-за роста утилизационного сбора.
— ввод пошлин на товары, приобретенные в зарубежных магазинах на сумму более 200 евро.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.