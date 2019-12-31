В Перми завершили строительство Центра геронтологии

В Орджоникидзевском районе города Пермь завершили работы по возведению геронтологического центра. Заключение о 100%-й готовности объекта выдали в инспекции госстройнадзора. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что здание в 4 этажа располагается на Лобвинской, 42. Его площадь превышает 6,5 тысяч квадратных метров. Центр был возведен в рамках реализации национального проекта "Демография". Инвестиции на стройку составили 272,3 миллионов рублей.

Всего центр одновременно сможет вместить 150 человек. Первых постояльцев он примет уже в I квартале будущего года.