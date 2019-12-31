В новом обзоре судебной практики от Верховного суда России утверждается, что пенсионеры имеют право не оплачивать госпошлину на всех стадиях судебного спора с пенсионными органами. В ведомстве пояснили, что госпошлина не уплачивается не только при подаче иска, но и при обжаловании решения в других инстанциях.
Прецедентом для разъяснения стало обращение жительницы Подмосковья, которая в судебном порядке требовала включить в страховой стаж период работы на Украине с 2002 по 2014 год. Изначально суд поддержал позицию женщины, однако ПФР подал апелляцию и выиграл дело. Более того, Пенсионный фонд хотел взыскать с истца три тысячи рублей на оплату госпошлины, которую оплатило ведомство при подаче апелляции, однако суд назвал такое требование неправомерным.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.