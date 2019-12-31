Пенсионеры освобождаются от госпошлины при суде с пенсионными органами

В новом обзоре судебной практики от Верховного суда России утверждается, что пенсионеры имеют право не оплачивать госпошлину на всех стадиях судебного спора с пенсионными органами. В ведомстве пояснили, что госпошлина не уплачивается не только при подаче иска, но и при обжаловании решения в других инстанциях.

Прецедентом для разъяснения стало обращение жительницы Подмосковья, которая в судебном порядке требовала включить в страховой стаж период работы на Украине с 2002 по 2014 год. Изначально суд поддержал позицию женщины, однако ПФР подал апелляцию и выиграл дело. Более того, Пенсионный фонд хотел взыскать с истца три тысячи рублей на оплату госпошлины, которую оплатило ведомство при подаче апелляции, однако суд назвал такое требование неправомерным.