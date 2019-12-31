Водитель "Порше" сбил пешехода и отвез его в багажнике на кладбище

Около года назад в Казани произошел вопиющий инцидент, по которому отказались возбуждать уголовное дело. Однако правосудие восторжествовало. Прошлым летом водитель Porshe Cayenne сбил пешехода в одном из районов города.

О помощи пострадавшему никакой речи не шло. Более того, водитель заявил, что пострадавший теперь должен ему более ста тысяч рублей за поврежденное авто. Чтобы пешеход воспринял все аргументы его избили хоккейной клюшкой, а затем затолкали в багажник машины и вывезли на кладбище.

Тогда в полиции отказались возбуждать уголовное дело, но сейчас за расследование взялась прокуратура Вахитовского района Казани, которая уже возбудила уголовное дело по двум статьям "Вымогательство" и "Незаконное лишение свободы".