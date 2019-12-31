Россиян могут заставить согласиться на посмертное донорство

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал о возможном введении презумпции согласия на посмертное донорство. Презумпция согласия подразумевает, что человек согласен на то, чтобы после своей смерти стать донором даже если при жизни он не давал на это устное или письменное согласие.

Еще при жизни человек имеет право оформить письменный отказ от посмертного донорства. Аналогичное решение могут принять родственники умершего не позднее трех часов с момента смерти мозга. Врачи должны оповещать родных умершего человека о том, что они собираются использовать его органы для трансплантации.

По словам Морозова, законопроект уже был подготовлен Госдумой совместно с Миназдравом и врачами. Теперь документ ожидает обсуждения.