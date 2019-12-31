Девять новых онкоцентров появится в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга отчитались об открытии последнего из запланированных на текущий год центров амбулаторной онкологической помощи. Это касается учреждения, созданного на базе городской поликлиники № 106 в Красносельском районе.

В результате, всего в 2019 году в городе на Неве открылось только восемь онкоцентров. В будущем году администрация города пообещала открыть еще девять, сообщает "РБК".

При этом сами медики положительно оценили городской проект по открытию центров амбулаторной онкологической помощи, но отметили, что он не решит основную проблему отрасли — острую нехватку персонала.