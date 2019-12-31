Немецкий биограф Путина рассказал о "личной истории" президента

Немецкий биограф Владимира Путина Александр Рар рассказал о "личной истории" президента, которая не имеет аналогов в советской и российской истории. Историк поведал об интересном случае РИА "Новости" в рамках подготовки к проекту, посвященному 20-летию президентства Владимира Путина.

Александр Рар утверждает, что в 1996 году Путин попал в уникальную ситуацию. Достоверность этой истории президент подтвердил лично.