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Немецкий биограф Путина рассказал о "личной истории" президента

Общество

Немецкий биограф Владимира Путина Александр Рар рассказал о "личной истории" президента, которая не имеет аналогов в советской и российской истории. Историк поведал об интересном случае РИА "Новости" в рамках подготовки к проекту, посвященному 20-летию президентства Владимира Путина.

Александр Рар утверждает, что в 1996 году Путин попал в уникальную ситуацию. Достоверность этой истории президент подтвердил лично.

"Он был с друзьями в сауне, когда дом начал гореть. Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь. И потом он вспомнил, что в доме в "дипломате" хранятся все сбережения, и он ещё раз вбежал в горящий дом и увидел, что все деньги сгорели и только его нательный крест лежал нетронутый. Это такая личная история, которая была честно рассказана", — рассказал Рар.

Темы пожар деньги дочери история дипломат биография александр рар владимир путин
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