Безопасность в Москве в праздники обеспечат более 40 тысяч человек

Свыше 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать правопорядок во время новогодних празднеств в российской столице.

"В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан на территориях проведения праздников и на прилегающих к ним зонах с 31 декабря 2019 года по 8 января будущего года задействуют более 40 тысяч человек", — передает ТАСС.

Уточняется, что в саму новогоднюю ночь в центре Москвы будут дежурить 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов, из которых 3,3 тысячи полицейских и 3,4 тысяч представителей Росгвардии.

В метро задействуют дополнительные наряды полиции и Росгвардии.