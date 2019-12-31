В Омске продают елки с опасными жуками

В Омске местные жители пожаловались, что на елках, которые они купили на местных рынках к Новому году, оказались какие-то жуки.

А ранее специалисты Россельхознадзора во время рейдов по елочным базарам обнаружили деревья, привезенные из Башкортостана и Челябинской области. Именно там были зафиксированы очаги вредителей леса карантинного значения: размножались малый и большой черные еловые усачи и другие вредители.

Как пояснил специально для "Правды.Ру" Алексей Викторович Анциферов, руководитель Центра древесных экспертиз, кандидат сельскохозяйственных наук, чтобы предотвращать допуск на рынки зараженных деревьев, действует служба фитосанитарного контроля, которая проверяет растения на зараженность.

"Я подозреваю, что если бы елки были собраны с лицензированных участков… То есть существуют специальные питомники, в которых специально выращивают, я не знаю, что там у вас, - ели, пихты, сосны - для того, чтобы они потом были срезаны и продавались на рыночных базарах. Специальный питомник следит за тем, чтобы они хорошо, гармонично развивались, были пышные, и, в том числе, не были поражены различными видами насекомых, например, стволовыми вредителями. В этом случае такого бы не произошло", — сказал эксперт.

Также Алексей Анциферов подчеркнул, что насекомые, которые размножаются на хвойных деревьях, для здоровья человека совершенно безвредны. При покупке зараженной ели неприятность будет только в том, что по квартире или дому начнут бегать жучки, уточнил эксперт.

Как выбрать здоровую ель?

Глава Центра древесных экспертиз дал совет по выбору безопасной елки. По его словам, на стволе можно заметить отверстия, которые появляются при заселении насекомых. Это такие круглые отверстия в стволовой части. В зависимости от вида жука они могут быть различного диаметра, но желательно ствол этот осмотреть. Если их нет, высок шанс избежать неприятного сюрприза, заключил Анциферов.