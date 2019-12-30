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Источник Правда.Ру

Кинолог: проблема бродячих собак решаема

Общество

Бродячие собаки. Проблема современных городов. Сбиваясь в стаи, они чувствуют себя полноправными хозяевами территорий, угрожая безопасности, а иногда и жизни людей. Что с ними делать? И можно ли вообще как-то решить эту проблему, которая, разрастаясь, влечет за собой ворох новых, порой неожиданных.

Как например, история в Миассе, о которой рассказывала "Правда.ру". Там, напомним, встреча сторонников "радикального" решения и зоозащитников закончилась поножовщиной.

Журналист "Правда.ру" встретился с Владимиром Уражевским, президентом Союза кинологических организаций России, и задал ему "наболевшие" вопросы.

Реально ли как-то решить проблему бродячих собак?

На питомники денег у муниципалитетов нет. Стерилизация не делает стаю менее агрессивной. Что еще можно сделать, кроме названных способов, о которых говорят все?

Эта проблема супердавняя, и она у нас не решается. Наоборот, закон, который был принят в декабре прошлого года, ее усугубил. Боюсь, что-то, что сейчас происходит — это только начало. Ведь с принятым законом в защиту животных, узаконено проживание бездомных собак в детских садах, в больницах, в школах, в ваших подъездах.

На территории вы имеете в виду?

Да, на территории. Бездомные собаки получили все права. При этом они не вакцинируются, разносят болезни, которые летальны для человека. Например, бешенство. По этому же закону собаки могут кусать вас, и вы не можете ничего сделать. Зоозащитников в обществе уже другими словами называют. Не буду озвучивать — весь интернет в этом.

Конечно, нужно любить животных. Но и о проблемах забывать не стоит. Прежде, чем закон принимать, нелишним было со специалистами консультации провести. У нас в Союзе кинологических организаций России, который, кстати, существует много десятков лет, есть опытнейшие кинологи, зоологи, психологи и прочие специалисты.

Прислушались бы к ним, и проблема не стояла бы сейчас настолько остро. И деньги — не миллионы, а миллиарды — которые сегодня на это выделяются, сохранились бы в бюджете. Столько денег не выделяется ни в одной стране на бездомных собак, и нет такой проблемы ни в одной стране, кроме России. И парадокс: вы сами говорите, что у муниципалитетов денег на это нет. Почему? Да разворованы по пути. Я сейчас Америку не отрываю — это же очевидно.

А у вас есть какое-то мнение, какой-то метод, как-то можно решить эту проблему?

Конечно, эта проблема решается очень легко и без денег: просто здравый смысл, когда есть, и здравый подход — то, чего, к сожалению, у нас нет.

В практическом плане

В практическом плане есть несколько способов решить эту проблему.

Первое, это та же самая, что с бездомными детьми. Не нужно создавать детские дома, как во всем мире их нет: детей отдают в семьи, семьи их воспитывают, и дети вырастают психически нормальными, получая любовь и заботу от своих приемных родителей, а не от воспитателей, для которых это всего лишь работа.

И то же самое с собаками. Когда собаки отдаются в наши приюты, они содержатся в клетках по 2-3 собаки, кормят их кукурузой. Животные там в большинстве в ужасном состоянии, да еще и плодятся. Расчет прост — чем больше собак, тем больше денег. Это страшная ситуация. А если бы эти собаки стерилизовались, кастрировались, и отдавались, например, одиноким пенсионерам вместе с некоторой "прибавкой к пенсии"? Причем это могли бы быть иные суммы, нежели сейчас: не миллиарды, а убрать можно было бы пару нулей. Одинокие люди любили бы псов, кормили и заботились. Прививали бы, по крайней мере регулярно.

То есть решение проблемы — это просто раздать собак в семьи и доплачивать на корм, на содержание и совсем небольшую сумму за то, чем они занимаются.

Ни одной бы бездомной собаки уже бы не было. И сохранились бы в бюджете миллиарды. Более 20 миллиардов потрачено за год на эту проблему, которая усугубляется.

Не было бы зоозащитников. Я даже боюсь это слова называть. Потому что там такие крайности! Я общался с одними, со вторыми, с третьими. Там действительно часто патология.

Второй способ, как это делается в Америке, в Англии, в Европе, во всем цивилизованном мире. Собаки устраиваются в семьи. Кого не удалось "пристроить" — обычно это больные и агрессивные — усыпляются.

Все. И никогда бездомных собак вы не увидите ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, ни в других городах, только в Москве. Ну, наверное, в Бангкоке увидите. В странах третьего мира эта проблема есть. В тех странах, которые уважают людей, любят людей, там любят и животных.

Если люди будут сами "избавляться", что за это грозит

Они нарушают закон. Это грозит уголовным делом. Люди не могут избавляться. Сегодня у нас тысячи догхантеров, потому что закон в корне неправильный закон.

Но люди становятся догхантерами не по влечению души. Они защищают себя и своих близких. Люди хотят защитить своих детей, которые ходят в школу, а на них набрасываются стаи бездомных собак. Делают то, что должно делать государство.

Собаки — это прекрасно. Их нужно любить. Люди, которые не любят животных, не любят себя, не любят людей, не вырастают здоровыми дети, если они не любят животных. Надо дать людям возможность любить собак, а не бояться их.

Но у нас ничего не делается для этого. У нас, наоборот, подогреваются две крайности: догхантерство и зоо… не буду говорить вслух.

Мы кричим о любви к собакам и не выделяем мест, где с ними можно гулять. Потому что эти места сдаются под коммерческую деятельность: под заправки да торговые точки — за что получают префектура и город деньги. А социалка — это ж неприбыльно.

Либо — сам не раз видел — делают где-то площадки одна на одной, в удаленных районах, куда не дойдешь. Люди, соответственно, не пользуются ими. Сделано для отписки: мы вот построили, а народ "некультурный" гулять там не хочет. Наплевать всем.

Проблему-то реально за год — максимум — решить можно. Когда здравый смысл возобладает, тогда и закончится эта проблема. А сегодня приписываются нули к количеству собак, приписываются еще миллиарды денег, которые уходят вникуда, и все. К сожалению, такая ситуация.

Если покусают кого-то — кто отвечать будет?

Куда обращаться за юридической помощью "покусанным"?

Раньше это была собственность города, а сейчас опять меняется законодательство и пишутся подзаконные акты. Поэтому этот вопрос к Бурматову Владимиру Владимировичу, председателю Комитета по экологии. Собаки очень много кусают и как раз бездомные собаки — те, которые имеют все права теперь. Вы с ней ничего по закону сделать не сможете: эту собаку никто не заберет Она будет жить, где и жила — у вас во дворе, на вашей лестничной клетке, на территории школы иди садика. И будет продолжать кусаться.

Мы со своей стороны делали все, чтобы не было такого закона. Надеюсь, что до законодателей "дойдет", что надо его менять. И в этот раз они спросят совета у специалистов. Тогда и смогу ответить на ваш вопрос.

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