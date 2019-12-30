Больше всего шампанского в Новый год пьют в Ненецком автономном округе

Наибольшие объемы шампанского в новогодние праздники выпивают жители Ненецкого автономного округа, Мурманской области и Камчатского края — в среднем примерно 4 бокала напитка на человека. Минимальной популярностью игристые вина пользуются в Ингушетии и Чечне — средние продажи шампанского в этих регионах на праздники не превышают 0,25 чайной ложки на человека.

На пятом месте по употреблению напитка оказалась Московская область (3,59 бокала, 20,5%), на шестом — Санкт-Петербург (3,56 бокала, 23,3%), на седьмом — Севастополь (3,53 бокала, 16,5%), передает mk. ru.

Согласно статистическим данным, за год в России реализуют примерно 215 миллионов бутылок шампанского.