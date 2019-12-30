Финляндию накрыла эпидемия гриппа

В Министерстве здравоохранения и социального развития Финляндии THL сообщили о начале эпидемии гриппа в стране. Как передает "РБК", наибольшее число заболевших — в регионе Северная Карелия. Далее следует Лапландия, Южная Похъянмаа, Сатакунта, Варсинайс-Суоми и Южное Саво.

Сейчас THL уже закуплено 1,7 миллионов прививок от гриппа. Примерно 900 тысяч финнов уже сделали вакцины в этом сезоне.

А ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге эпидемия гриппа может начаться сразу после новогодних праздников, с середины января 2020 года. По информации Управления Роспотребнадзора по Северной столице, во время эпидемий гриппом, как правило, заболевает 5-7% жителей мегаполиса.