Москва остановилась из-за пробок 30 декабря

Сегодня, 30 декабря, в дневное время заторы на дорогах российской столицы достигли 8-ми баллов. Об этом говорят данные сервиса "Яндекс.Пробки" на 14:20 по московскому времени.

Отмечается, что движение парализовано на Садовом и Третьем транспортном кольцах, Садовнической, Кремлевской, Софийской, Котельнической и Москворецкой набережных, Большом Москорецком мосте, Большом Каменном и Крымском мостах.

Также автодороги сильно загружены на Тверской, Мясницкой, Неглинной улицах, Новом Арбате, а также на Знаменке и Петровке. Кроме этого, пробки зафиксированы в северо-западной и северо-восточной части МКАДа.

Согласно прогнозам сервиса, к 20:00 трассы будут разгружены до 4-х баллов.