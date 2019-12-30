Из-за аномального тепла в Москве цветут растения

В Москве и на близлежащих территориях по причине аномально теплой погоды проснулись насекомые и расцвели растения. Об этом сегодня, 30 декабря, журналистам рассказали в пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова со ссылкой на участников проекта вуза "Флора России".

"В конце декабря некоторые насекомые продолжили осеннюю активность, в лесах были заметны запоздалые грибы", — указывается в сообщении.

В "Аптекарском огороде" МГУ не так давно расцвели подснежники, одуванчики, форзиции, рододендрон. Также отмечается набухание почек у магнолии и сирени.