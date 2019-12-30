В Москве и на близлежащих территориях по причине аномально теплой погоды проснулись насекомые и расцвели растения. Об этом сегодня, 30 декабря, журналистам рассказали в пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова со ссылкой на участников проекта вуза "Флора России".
"В конце декабря некоторые насекомые продолжили осеннюю активность, в лесах были заметны запоздалые грибы", — указывается в сообщении.
В "Аптекарском огороде" МГУ не так давно расцвели подснежники, одуванчики, форзиции, рододендрон. Также отмечается набухание почек у магнолии и сирени.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.