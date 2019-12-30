Красная икра продается на Камчатке по 1,4 тыс.рублей за килограмм

Красная икра, один из самых любимых деликатесов россиян, в преддверии нового года продается на Камчатке по вполне умеренным ценам. Этот продукт местные производители предлагают от всех видов лосося.

Так, икру нерки сейчас можно купить за 1400 рублей за килограмм. Но цены на продукт производства прошлого года. Свежая икра, от рыбы улова этого года обойдется уже в 2200 рублей за килограмм. Икра кеты реализуется по цене от 2000 до 2300 рублей. Цены на икру кижуча составляют 2300 рублей, на икру горбуши улова 2019 года — от 2000 до 2200 рублей за килограмм.

Ранее СМИ сообщали, что икру к новогоднему столу в Хабаровском крае доступно купить по ценам от 2700 до 3000 рублей за килограмм.