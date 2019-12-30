Новогодний «сухой» закон начал действовать в Башкирии

Закон, который ограничивает реализацию спиртного в дни новогодних каникул, официально начал действовать 30 декабря в Республики Башкирии.

Как отметил председатель Государственного Собрания — Курултай Башкирии Константин Толкачев, в процессе создания этого закона учли криминальную и медицинскую статистику минувших лет, в соответствии с которой пик отравлений спиртным в Башкирии пришелся на 3 января.

Он также добавил, что эти отравления обусловлены чрезмерным употреблением алкогольных напитков. В связи с этим, решили запретить продажу такой продукции 3 января. В другие дни новогодних каникул отмечалось увеличение случаев алкогольных психозов, суицидов и убийств. В целях профилактики этого, в республике ограничат продажи алкоголя 4-6 января с 10.00 до 14.00.