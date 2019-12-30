Соцопрос: свыше половины жителей РФ недовольны своим местом работы

Большая часть жителей России (52%) призналась, что недовольна текущим местом своей работы. Об этом говорят итоги опроса от аналитического центра НАФИ, проведенного в декабре этого года в 52-х российских регионах с участием 1,6 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет.

Среди главных причин неудовлетворенности местом работы люди называли, преимущественно, невысокую зарплату или задержки с ее выплатой, большую загрузку, переработки, плохие условия труда, а также неудобный график работы. Несмотря на это, большая часть опрошенных (77%) не хотят менять место в ближайшие полгода.

Кроме этого, опрос показал, что каждый четвертый (25%) опрошенный россиянин доволен своим текущим местом работы и готов рекомендовать его знакомым из-за высокой зарплаты и стабильного положения компании.