На Сахалине глав трех министерств ищут через группу в ФБ

Те, кто говорят о кадровом голоде, испытываемом российскими предприятиями, даже не представляют, насколько они правы.

То, что в стране острый дефицит рабочих, учителей и врачей - данность, с которой потихоньку учимся мириться. А вот на Сахалине проблема покруче. Там «по объявлению» ищут желающих работать... министрами.

Юлия Рокотянская, министр государственного управления Сахалинской области, видимо, отчаявшись найти толковых управленцев, разместила пост сразу о трех вакансиях в "HR Индустриальный союз" в соцсети Facebook.

Согласно объявлению, Сахалину срочно нужны министры архитектуры и градостроительства, ЖКХ, энергетики и газификации.

"Все вакансии с локацией на Сахалин, предоставляется социальный пакет и релокация. Возможно, данные вакансии могли бы заинтересовать кого-то из участников группы или их профессиональных коллег!", -

- пишет Рокотянская.