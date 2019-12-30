Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

На Сахалине глав трех министерств ищут через группу в ФБ

Общество

Те, кто говорят о кадровом голоде, испытываемом российскими предприятиями, даже не представляют, насколько они правы.

То, что в стране острый дефицит рабочих, учителей и врачей - данность, с которой потихоньку учимся мириться. А вот на Сахалине проблема покруче. Там «по объявлению» ищут желающих работать... министрами.

Юлия Рокотянская, министр государственного управления Сахалинской области, видимо, отчаявшись найти толковых управленцев, разместила пост сразу о трех вакансиях в "HR Индустриальный союз" в соцсети Facebook.

Согласно объявлению, Сахалину срочно нужны министры архитектуры и градостроительства, ЖКХ, энергетики и газификации.

"Все вакансии с локацией на Сахалин, предоставляется социальный пакет и релокация. Возможно, данные вакансии могли бы заинтересовать кого-то из участников группы или их профессиональных коллег!", -

- пишет Рокотянская.

 

 

Темы сахалин министр вакансии юлия рокотянская
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня
Общество
Как купить подарки на Новый год и не разориться
Силовые структуры
Sohu (Китай): украино-американские военные учения - сплошной цирк, украинский линкор похож на рыбацкую лодку, Россию им не запугать
Новости Все >
Дальний Восток опять атакован "телефонным минером"
На Сахалине глав трех министерств ищут через группу в ФБ
Президент подписал закон об информировании россиян о мерах соцподдержки
Самые разрушительные лесные пожары в мире в 2019 году: где и почему
Резкий перепад температуры спрогнозировали синоптики на Новый год
Зараженные клещами елки развезли с Урала по регионам
Юрист рассказала, как получить пенсию, даже если ПФР отказал
Эксперт: Террористов не выдают по политическим соображениям
ФСБ задержала двух террористов, готовивших атаку на Петербург
Новогодний ужин "по науке" - рекомендации специалистов по питанию
Последние материалы
Дальний Восток опять атакован "телефонным минером"
На Сахалине глав трех министерств ищут через группу в ФБ
Президент подписал закон об информировании россиян о мерах соцподдержки
Самые разрушительные лесные пожары в мире в 2019 году: где и почему
Резкий перепад температуры спрогнозировали синоптики на Новый год
Зараженные клещами елки развезли с Урала по регионам
Юрист рассказала, как получить пенсию, даже если ПФР отказал
Эксперт: Террористов не выдают по политическим соображениям
ФСБ задержала двух террористов, готовивших атаку на Петербург
Новогодний ужин "по науке" - рекомендации специалистов по питанию
Популярное
Культура
Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.

Названы возможные преемники Галины Волчек в "Современнике"
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Российский шоу-бизнес
Почему Мясников ушел из "Уральских пельменей"
Шоу-бизнес
Борис Моисеев оказался без средств на существование
Силовые структуры
Сирийцы рассказали о драке российских и американских солдат
Соломон Соловьев Рожденные 30 декабря - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Руаль Амундсен — безумец, покоривший Южный полюс Константин Кузнецов Игорь Буккер Афган: в чем правда, брат? Игорь Буккер
Комментарии
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Президент подписал закон об информировании россиян о мерах соцподдержки
Открытое письмо Константину Затулину
Экономические итоги 2019 года: элиты РФ привели страну к стагнации
Чего не хватает оппозиции для победы
Новогодний ужин "по науке" - рекомендации специалистов по питанию
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Выборы 2024 будут по схеме: "Медведев-2 плюс Путин - лидер нации"
Повар-убийца сделал из тестя чебуреки
Эксперт: как избавиться от позорных "с Москвы" и "на районе"
Житель Анапы расстрелял соседей из-за громкой музыки
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за то, что тот просил есть
Вдове Ельцина стало плохо на похоронах Волчек
Водонаева назвала Охлобыстина "типичным быдлом"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ