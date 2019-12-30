Те, кто говорят о кадровом голоде, испытываемом российскими предприятиями, даже не представляют, насколько они правы.
То, что в стране острый дефицит рабочих, учителей и врачей - данность, с которой потихоньку учимся мириться. А вот на Сахалине проблема покруче. Там «по объявлению» ищут желающих работать... министрами.
Юлия Рокотянская, министр государственного управления Сахалинской области, видимо, отчаявшись найти толковых управленцев, разместила пост сразу о трех вакансиях в "HR Индустриальный союз" в соцсети Facebook.
Согласно объявлению, Сахалину срочно нужны министры архитектуры и градостроительства, ЖКХ, энергетики и газификации.
"Все вакансии с локацией на Сахалин, предоставляется социальный пакет и релокация. Возможно, данные вакансии могли бы заинтересовать кого-то из участников группы или их профессиональных коллег!", -
- пишет Рокотянская.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.