Резкий перепад температуры спрогнозировали синоптики на Новый год

30 января через территорию России начнет движение атмосферный фронт из Атлантики. Синоптики говорят о том, что в большинстве регионов страны Новогодняя ночь и начало 2020-го пройдут в «серых пейзажах»: будет пасмурно и бесснежно.

Жители центральных областей, которые сегодня, в понедельник, обрадуются приходу легкого - до минус 5-6 градусов - морозца и небольшому снегопаду, уже 31 декабря получат оттепель и, хоть и небольшой, на «плюс» на термометрах. А 1 января - снова минус и, как следствие - гололед.

Сибирь

После сильных морозов предыдущей недели здесь заметно потеплеет. В новогоднюю ночь

Новосибирск - минус 9 градусов;

Кемерово - после воскресных -29 , в понедельник и вторник - до -9;

Красноярск - резко потеплеет до минус 5 градусов;

Омск - минус 17-18 градусов;

Приморье

Во Владивостоке будет солнечно, 6-9 градусов ниже нуля.

Испортится погода на Камчатке: там при нуле градусов будет пасмурно и вероятен снегопад.

Дальний Восток

По словам Александра Синенкова, главного специалиста центра «Фобос», в прибрежных районах Охотского моря стоит ждать метелей и усиления ветра. А в Якутии - очень сильные морозы - 30-35 градусов, а местами -до минус 50.

Урал

По прогнозу Уральского гидрометцентра, на территории региона потеплеет до минус 7 - 12 градусов.