Юрист рассказала, как получить пенсию, даже если ПФР отказал

Граждане России, которым ПФР отказал в назначении страховой пенсии могут это решение Фонда оспорить и получить выплаты.

Как это сделать, рассказала Полина Гусятникова, управляющий партнёр юридической компании PG Partners.

"Отказ Пенсионного Фонда можно оспорить. Для этого нужно обратиться с заявлением в вышестоящее отделение ведомства. В заявлении:

указать подробные личные данные,

приложить копию отказа в начислении пенсии,

изложить суть претензии,

приложить документы, которые подтверждают ваше на нее право: трудовую книжку, договора, справки с мест работы, договоры и т. д.

По Закону, срок рассмотрения заявки — 30 дней".

Когда ответ будет получен и, если он опять будет отрицательным, обращайтесь в суд. Вероятность, того, что он примет вашу сторону, как показывает практика, — говорит юрист, — достаточно велика.

Напомним, что, как писала "Правда.ру", на прошлой неделе Антон Дроздов, глава Пенсионного Фонда, официально объявил о том, что порядка 20 тысяч россиян ежегодно лишаются страховой пенсии. Подробнее об этом читайте на сайте.