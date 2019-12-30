Граждане России, которым ПФР отказал в назначении страховой пенсии могут это решение Фонда оспорить и получить выплаты.
Как это сделать, рассказала Полина Гусятникова, управляющий партнёр юридической компании PG Partners.
"Отказ Пенсионного Фонда можно оспорить. Для этого нужно обратиться с заявлением в вышестоящее отделение ведомства. В заявлении:
По Закону, срок рассмотрения заявки — 30 дней".
Когда ответ будет получен и, если он опять будет отрицательным, обращайтесь в суд. Вероятность, того, что он примет вашу сторону, как показывает практика, — говорит юрист, — достаточно велика.
Напомним, что, как писала "Правда.ру", на прошлой неделе Антон Дроздов, глава Пенсионного Фонда, официально объявил о том, что порядка 20 тысяч россиян ежегодно лишаются страховой пенсии. Подробнее об этом читайте на сайте.
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