Вдове Ельцина стало плохо на похоронах Волчек

Вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине стало плохо во время церемонии прощания с худруком театра "Современник" Галиной Волчек. Очевидцы сообщили, что женщина очень сильно переживает. Родственники принесли ей таблетки, только после этого она смогла подойти к гробу, чтобы попрощаться с режиссером.

Близкие также успокаивали Наину Ельцину, которая очень близко восприняла утрату Галины Волчек. Напомним, очень сильно переживает из-за утраты худрука театра "Современник" и Алла Пугачева, которая не смогла найти силы, чтобы поприсутствовать на церемонии прощания. Об этом рассказал Максим Галкин, который посетил гражданскую панихиду.