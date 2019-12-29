Вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине стало плохо во время церемонии прощания с худруком театра "Современник" Галиной Волчек. Очевидцы сообщили, что женщина очень сильно переживает. Родственники принесли ей таблетки, только после этого она смогла подойти к гробу, чтобы попрощаться с режиссером.
Близкие также успокаивали Наину Ельцину, которая очень близко восприняла утрату Галины Волчек. Напомним, очень сильно переживает из-за утраты худрука театра "Современник" и Алла Пугачева, которая не смогла найти силы, чтобы поприсутствовать на церемонии прощания. Об этом рассказал Максим Галкин, который посетил гражданскую панихиду.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.