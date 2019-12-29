Путин рассказал, сколько простоит Крымский мост

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какие чувства испытывал во время открытия железнодорожной части Крымского моста. По его словам, поездка по Крымскому мосту из Керчи на Тамань принесла ему "чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом".

"Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и мост может и веками будет стоять, конечно", - подчеркнул Путин, отметив, что при его строительстве применялись "самые передовые технологии".

По словам российского лидера, построить мост через Керченский пролив пытались трижды, однако это не удавалось. Но теперь, когда у России появились передовые технологии - это стало возможным.