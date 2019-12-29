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Галкин объяснил: Пугачева отказалась прийти на прощание с Волчек

Общество

Проститься с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек пришло множество ее давних друзей. Примечательно, что на панихиде присутствовали Максим Галкин и Кристина Орбакайте, однако самой Аллы Пугачевой не было. По словам Галкина, Пугачева настолько близко восприняла потерю Волчек, что не нашла в себе сил прийти и попрощаться с ней.

"Сейчас здесь не вся семья. Здесь Кристина, брат мой. Конечно, здесь должна была быть и Алла Борисовна, но я скажу честно, Алла очень тяжело переживает эту утрату. У нее поднялось давление, и она физически не может сегодня находиться здесь", - пояснил Максим Галкин.

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