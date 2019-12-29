В европейской части России 30 декабря ожидается большой снегопад и метель. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра РФ.
"Через территорию округа с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона. Атмосферное давление существенно упадет, регион накроет снегопад", - говорится в сообщении.
Также синоптики предупредили о сильном ветре, который в отдельных местах будет достигать порывов до 18 м/с. Несмотря на снегопад, ближе к вечеру 31 декабря температура вновь начнет повышаться и приблизится к нулевой отметке.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.