В России создадут единую электронную очередь в детские сады

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении организационных и технических основ для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди. Родители ребенка смогут подать заявление в электронном формате на зачисление в детский садик на портале госуслуг.

На сайте можно будет отслеживать состояние заявление, выдачу места в детском саду, а также публикацию приказа о зачислении в дошкольное образовательное учреждение.