Учит русский язык: Орнелла Мути хочет получить гражданство России

Известная итальянская актриса Орнелла Мути посетила выставку работ Никаса Сафронова в Музее современной истории России. Там она рассказала журналистам, что планирует получить российское гражданство и уже учит русский язык.

"Я являюсь резидентом в России, но, к сожалению, я не сделала все документы. Мне сказали, что мне готовы предоставить паспорт, я бы хотела. Здесь я чувствую себя, как дома, я впитала часть вашей культуры", - рассказала актриса.

По словам Мути, у нее в роду есть русские корни.