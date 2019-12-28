Известная итальянская актриса Орнелла Мути посетила выставку работ Никаса Сафронова в Музее современной истории России. Там она рассказала журналистам, что планирует получить российское гражданство и уже учит русский язык.
"Я являюсь резидентом в России, но, к сожалению, я не сделала все документы. Мне сказали, что мне готовы предоставить паспорт, я бы хотела. Здесь я чувствую себя, как дома, я впитала часть вашей культуры", - рассказала актриса.
По словам Мути, у нее в роду есть русские корни.
"Мой дедушка был медиком при царе, а бабушка - пианисткой", - пояснила актриса.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.