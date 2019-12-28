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Источник Правда.Ру

Учит русский язык: Орнелла Мути хочет получить гражданство России

Общество

Известная итальянская актриса Орнелла Мути посетила выставку работ Никаса Сафронова в Музее современной истории России. Там она рассказала журналистам, что планирует получить российское гражданство и уже учит русский язык.

"Я являюсь резидентом в России, но, к сожалению, я не сделала все документы. Мне сказали, что мне готовы предоставить паспорт, я бы хотела. Здесь я чувствую себя, как дома, я впитала часть вашей культуры", - рассказала актриса.

По словам Мути, у нее в роду есть русские корни.

"Мой дедушка был медиком при царе, а бабушка - пианисткой", - пояснила актриса.

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