Путин одобрил закон о возвращении курилок в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает организацию помещений для курения в российских аэропортах. Однако в документе прописан ряд условий. Комнаты для курения должны иметь непрозрачные стены и систему вентиляции.

Воспользоваться курилкой смогут только пассажиры, которые прошли регистрацию на рейс, либо пассажиры, следующие транзитом.