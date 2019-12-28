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Путин одобрил закон о возвращении курилок в аэропорты

Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает организацию помещений для курения в российских аэропортах. Однако в документе прописан ряд условий. Комнаты для курения должны иметь непрозрачные стены и систему вентиляции.

Воспользоваться курилкой смогут только пассажиры, которые прошли регистрацию на рейс, либо пассажиры, следующие транзитом. 

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