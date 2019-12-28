Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает организацию помещений для курения в российских аэропортах. Однако в документе прописан ряд условий. Комнаты для курения должны иметь непрозрачные стены и систему вентиляции.
Воспользоваться курилкой смогут только пассажиры, которые прошли регистрацию на рейс, либо пассажиры, следующие транзитом.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.