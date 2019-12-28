Путин подписал закон о повышении МРОТ почти на тысячу рублей

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 12130 рублей с 1 января 2020 года. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова напомнила, что повышение МРОТ повлечет за собой рост других социальных пособий. Повышение минимального размера оплаты труда напрямую повысит оплату больничного, пособие по беременности и по уходу за ребенком.

На данный момент МРОТ в России составляет 11280 рублей.