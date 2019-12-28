Расторгуев отверг обвинения в неуплате долга ПФР

Недавно российские СМИ рассказывали о том, что Пенсионный фонд России наложил штраф на фонд Николая Расторгуева. По версии журналистов, певец отказался уплачивать долг даже несмотря на то, что он составляет 20 тысяч рублей.

По словам самого Расторгуева, он стал жертвой группы хейтеров, которая постоянно делает фальшивые публикации.