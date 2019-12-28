Недавно российские СМИ рассказывали о том, что Пенсионный фонд России наложил штраф на фонд Николая Расторгуева. По версии журналистов, певец отказался уплачивать долг даже несмотря на то, что он составляет 20 тысяч рублей.
По словам самого Расторгуева, он стал жертвой группы хейтеров, которая постоянно делает фальшивые публикации.
"Фонд Николая Расторгуева, который занимается поддержкой радио, кино, телевидения и мультипликации, существует. Но никаких штрафов мне в 2018 году на фонд не выписывали, это - полнейшая чушь. Кто-то периодически вбрасывает про меня фейки. Абсолютный бред", - пояснил певец.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.