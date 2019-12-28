Сын Никаса Сафронова рассказал, что его пытался избить Стас Барецкий

Лука Сафронов-Затравкин сообщил, что стал жертвой нападения известного фрика Стаса Барецкого. По его словам, с ним связались люди и предложили выступить на открытии медицинской клиники, однако это предложение оказалось подставным. Вместо выступления сына Никаса Сафронова ожидал разъяренный Стас Барецкий.

Как именно закончился конфликт Лука Сафронов-Затравкин не рассказал, однако назвал Барецкого "заложником собственного образа".