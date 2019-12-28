Лука Сафронов-Затравкин сообщил, что стал жертвой нападения известного фрика Стаса Барецкого. По его словам, с ним связались люди и предложили выступить на открытии медицинской клиники, однако это предложение оказалось подставным. Вместо выступления сына Никаса Сафронова ожидал разъяренный Стас Барецкий.
Как именно закончился конфликт Лука Сафронов-Затравкин не рассказал, однако назвал Барецкого "заложником собственного образа".
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.