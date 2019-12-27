В Англии старый кот вернулся к хозяевам после 7 лет бродяжничества

Кот по кличке Тэбс, потерявшийся в 2013 году, был возвращен хозяевам на остров Шеппи в Англии. Об этом написало издание Daily Mirror.

Отмечается, что 12-летний кот убежал из дома, когда его хозяева Джуд и Джон Кинлох хотели переезжать. Через 7 лет животное увидели на улице города Джиллингем, что в графстве Кент. Животное было истощено, а его кожу покрывали раны.

Обнаружившая кота женщина сообщила о нем в благотворительную организацию, которая ищет пропавших животных. Волонтеры увидели у кота микрочип, где были приведены данные о его имени и телефоне хозяев.

Когда они позвонили по обнаруженному номеру, трубку взяла Джуд. Первым делом англичанка подумала, что ее разыгрывают, и только услышав своего любимца, она поверила, что Тэбс жив и скоро вернется к ней. Хозяева были рады вновь увидеть любимца, а Джон даже заплакал от счастья.