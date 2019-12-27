В Москве 27 парков примут гостей в Новогоднюю ночь

Отпраздновать Новый год и провести весело новогоднюю ночь можно будет в 27 парках российской столицы. Эта информация приводится на интернет-сайте мэра Москвы.

С 31 декабря на 1 января местным жителям и гостям столицы а парках предложат танцы под хиты известных артистов, просмотр ледовых шоу, катание на коньках, просмотр спектаклей и многие другие развлечения. Аниматоры организуют программу с викторинами, конкурсами и различными играми.

Мероприятия пройдут в Парке Горького, "Зарядье", "Сокольниках", "Красной пресне". Они будут идти до 03:00 1 января.

А ранее СМИ сообщали: в Москве в новогоднюю ночь будут яркие фейерверки. Их можно будет посмотреть на 33-х площадках.