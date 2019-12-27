Патруль по защите детей организуют в Екатеринбурге на Новый год

В дни новогодних праздников полиция Екатеринбурга обратит повышенное внимание на гуляющих по городу детей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Полицейские приступили к операции "Комендантский патруль", целью которой является обнаружение детей, гуляющих в общественных местах без сопровождения взрослых. Особое внимание стражи порядка уделят выявлению гуляющих в ночное время.

Кого будет искать полиция?

В УМВД также сделают акцент на детях, которые состоят на профилактическом учете, склонны к бродяжничеству и самовольным уходам из дома, а также на несовершеннолетних, находящихся в розыске. Сотрудники полиции будут каждый день проверять территории, где любят проводить время дети и подростки.