Обвинительным приговором завершился в Кировском суде города Уфы процесс, обвиняемыми по которому проходили трое теперь уже бывших полицейских.
Суд признал их виновными в изнасиловании дознавательницы. Преступление они совершили прямо в отделе полиции в октябре 2018 года.
Напомним, тогда потерпевшую "за аморальное поведение" уволили из органов внутренних дел (об этом подробнее читайте в материале на сайте).
Все трое насильников приговорены к реальным срокам заключения:
Кроме этого, они должны выплатить потерпевшей 3 млн рублей компенсации морального вреда.
Как сообщает пресс-служба суда, все трое до вступления приговора в законную силу будут находиться под домашним арестом. Адвокаты заявляют, что планируют обжаловать решение суда.
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