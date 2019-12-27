Бывшие полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавателя

Обвинительным приговором завершился в Кировском суде города Уфы процесс, обвиняемыми по которому проходили трое теперь уже бывших полицейских.

Суд признал их виновными в изнасиловании дознавательницы. Преступление они совершили прямо в отделе полиции в октябре 2018 года.

Напомним, тогда потерпевшую "за аморальное поведение" уволили из органов внутренних дел (об этом подробнее читайте в материале на сайте).

Все трое насильников приговорены к реальным срокам заключения:

Эдуард Матвеев, экс-начальник ОМВД по Уфимскому району и Салават Галиев, бывший руководитель ОМВД по Кармаскалинскому району — к семи годам колонии общего режима, а Павел Яромчук, на момент совершения преступления занимавший пост начальника миграционной службы ОМВД — к шести годам.

Кроме этого, они должны выплатить потерпевшей 3 млн рублей компенсации морального вреда.

Как сообщает пресс-служба суда, все трое до вступления приговора в законную силу будут находиться под домашним арестом. Адвокаты заявляют, что планируют обжаловать решение суда.