Тысячам россиян в 2019 году ПФР отказал в назначении страховой пенсии

В 2019 году почти 20 тысяч россиян при обращении за назначением страховой пенсии получили от Пенсионного Фонда отказ.

Об этом сообщил Антон Дроздов, глава ПФР РФ.

"Если не считать тех, кто выходит на пенсию досрочно, то немногим более 1% граждан, получили отказ в назначении страховой пенсии. Это те люди, кому для назначения пенсии не хватает минимального стажа или пенсионных коэффициентов. У них есть 2 пути: либо продолжить работать, либо "докупить" стаж, которого не хватает. Если такого желания нет, то пенсия будет назначена социальная. А она у нас в стране ниже страховой", —

— сказал Дроздов.

Учитывая то, что каждый год ряды пенсионеров в России пополняются на полтора миллиона человек, 1%, о котором сказал чиновник, — это примерно 20 тысяч человек.

К слову, о том, что стоит ожидать чего-то подобного — что люди, работавшие за маленькую зарплату, могут лишиться еще и более-менее пристойной пенсии, "Правда.ру" писала ранее. Подробнее читайте в материале на сайте.