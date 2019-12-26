В будущем году средства, которые власти России запланировали направить на борьбу с онкологическими заболеваниями, увеличатся на треть. Об этом журналистам рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Руководитель федерального ведомства пояснила, что в текущем году на проведение химиотерапии было дополнительно потрачено 70 млрд рублей.
"На следующий год это будет уже 95 млрд на химиотерапию, с учетом появления новых медикаментов", — цитирует информагентство РИА "Новости" заявление министра здравоохранения России.
Также Скворцова добавила, что эти деньги пойдут на наиболее сложные виды комбинированной хирургии и на проведение радиотерапии.
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