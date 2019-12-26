На борьбу с онкологией в России выделят 95 млрд рублей

В будущем году средства, которые власти России запланировали направить на борьбу с онкологическими заболеваниями, увеличатся на треть. Об этом журналистам рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Руководитель федерального ведомства пояснила, что в текущем году на проведение химиотерапии было дополнительно потрачено 70 млрд рублей.

"На следующий год это будет уже 95 млрд на химиотерапию, с учетом появления новых медикаментов", — цитирует информагентство РИА "Новости" заявление министра здравоохранения России.

Также Скворцова добавила, что эти деньги пойдут на наиболее сложные виды комбинированной хирургии и на проведение радиотерапии.