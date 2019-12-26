Синоптики пересмотрели новогодний прогноз для Санкт-Петербурга

Синоптики обнадежили жителей Санкт-Петербурга новым прогнозом на 31 декабря -1 января. Как передает "РБК", в новогоднюю ночь в Северной столице, все же, будет холодать.

Еще недавно специалисты предполагали, что горожане встретят Новый год, шагая по лужам под моросящим дождем. Но в соответствии с последним прогнозом "Фобоса", уже 31 декабря этого года температура в городе опустится до 0 градусов. А в саму новогоднюю ночь столбик термометра покажет -2 градуса.

Аналогичная погода будет держаться в городе и 1 января. Но снежных осадков, судя по всему, не будет. Также сообщается, что ночь на четверг, 2 января, в Санкт-Петербурге температура опустится до -4. Более или менее морозным воздух будет и в пятницу, 3 января (от -2 до -3 градусов).