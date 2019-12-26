В Ингушетии бухгалтера оштрафовали за заработки на чужих беременностях

В Республике Ингушетия виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере признали экс-главного бухгалтера филиала ФГБУ "Россельхозцентр". Воспользовавшись своим служебным положением, 60-летняя работница предприятия присвоила свыше 2,8 млн рублей.

В результате против женщины возбудили уголовное дело.

Суду удалось установить, что в течение трех лет, с 2015 по 2018 год, главный бухгалтер отправляла в Фонд социального страхования заведомо ложные данные о якобы наступивших страховых случаях по беременности и родам. Полученные деньги мошенница снимала со счетов и тратила на личные нужды.

Кроме этого, был обнаружен еще один инцидент мошенничества, связанный с тем, что главбух как будто случайно начислила двум работницам учреждения лишние денежные средства на общую сумму более 50 тысяч рублей. После она объясняла, что средства были начислены ошибочно и требовала их возврата.