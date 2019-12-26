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Источник Правда.Ру

В Москве открыли новый мост

Общество

В Москве запущено движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон. Мост связал Нагатинскую пойму с районами Печатники и Южнопортовый. Информация об этом приводится на официальном интернет-ресурсе мэра столицы.

Возведение моста длиной 783 метра началось еще два года назад. Он обеспечивает комфортный проезд к парку развлечений "Остров мечты" и Южному речному вокзалу из района Печатники. Движение возможно по трем полосам в каждом направлении.

Указывается, что открытие моста способствует улучшению сообщения между районами Нагатинский Затон, Печатники и Южнопортовый. Также мост облегчил доступ к станциям метрополитена "Технопарк" и "Кожуховская". Ожидается, что запуск нового маршрута позволит хотя бы немного разгрузить движение на проспекте Андропова.

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