На оранжевой ветке метро Москвы произошел сбой

На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена случился сбой. Об этом передает издание "Газета.ru".

Так, отсутствует движение поездов от станции "Октябрьская" до станции "Проспект Мира" из-за пассажира на пути. В обратном направлении составы идут с увеличенными интервалами.

В социальных сетях пользователи выказывают жалобы на длительные задержки.