На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена случился сбой. Об этом передает издание "Газета.ru".
Так, отсутствует движение поездов от станции "Октябрьская" до станции "Проспект Мира" из-за пассажира на пути. В обратном направлении составы идут с увеличенными интервалами.
В социальных сетях пользователи выказывают жалобы на длительные задержки.
"Нахожусь в тоннеле уже в течение 20 минут от "Третьяковской" до "Китай-города", — сообщил один из пассажиров.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.