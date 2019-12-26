Малышева дала советы по сохранению фигуры в новогодние праздники

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, как сохранить фигуру и не набрать лишние килограммы в период праздничных застолий. Об этом она говорила в программе "Жить здорово!".

Первая рекомендация для худеющих касалась употребления алкогольных напитков: заботящимся о сохранении фигуры посоветовали наполнять бокалы водой и подкрашивать ее вином, поскольку сам по себе алкоголь очень калориен. Кроме этого, худеющим следует отказываться от жирных блюд под предлогом, что они их не любят.

Главное, соблюдать правило "секретной тарелки"

Другой совет — "секретная тарелка" — предусматривает строгое разделение еды на тарелке: как минимум 50% на ней должно отводиться салату. Также во время праздничного застолья хорошо грызть кубик льда и жевать жвачку, чтобы подавить желание съесть лишнее и не вызвать непонимания у соседей по столу.