Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, как сохранить фигуру и не набрать лишние килограммы в период праздничных застолий. Об этом она говорила в программе "Жить здорово!".
Первая рекомендация для худеющих касалась употребления алкогольных напитков: заботящимся о сохранении фигуры посоветовали наполнять бокалы водой и подкрашивать ее вином, поскольку сам по себе алкоголь очень калориен. Кроме этого, худеющим следует отказываться от жирных блюд под предлогом, что они их не любят.
Другой совет — "секретная тарелка" — предусматривает строгое разделение еды на тарелке: как минимум 50% на ней должно отводиться салату. Также во время праздничного застолья хорошо грызть кубик льда и жевать жвачку, чтобы подавить желание съесть лишнее и не вызвать непонимания у соседей по столу.
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